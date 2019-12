Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Junge von Pkw erfasst

Kleve (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagmorgen, 03.12.2019, ein 13-jähriger Schüler aus Kranenburg in das Krankenhaus gebracht werden. Er hatte um 07.30 Uhr als Fußgänger auf dem Weg zur Schule in Rindern an der Bedarfsampel an der Einmündung Tiergartenstraße / Joseph-Beuys-Allee die Straße überquert und war dort vom Pkw eines 61 Jahre alten Autofahrers aus Kranenburg erfasst worden, der die Tiergartenstraße stadteinwärts befuhr.(SI)

