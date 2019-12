Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrräder gestohlen, anderes Rad und Motorradhelm zurückgelassen

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28. November 2019) entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Garage auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Herderstraße. Gestohlen wurden ein blaues Gazelle-Herrenrad und ein grünes Mountainbike der Marke Giant. Ganz in der Nähe wurde jedoch ein drittes Rad aufgefunden, das bisher noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Es handelt sich um ein schwarzes Kreidler-Damenrad mit auffälliger Markenbeschriftung auf gelbem Grund (siehe Bild). Auch ein schwarzer Motorradhelm lag unmittelbar in der Nähe zum Tatort. Die Polizei Kleve fragt nun: Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Räder machen oder weiß, wem das Damenrad gehört? Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell