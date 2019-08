Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straße An der Talle mit dem Schwabenweg hat sich ein Fußgänger am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Eine 23-jährige Frau wollte mit ihrem Toyota-Transporter vom Schwabenweg aus bei grüner Ampel nach rechts auf die Straße An der Talle abbiegen. Dabei übersah sie einen 61-Jährigen, der die Fahrbahn bei grüner Fußgängerampel in Richtung Schwabenweg überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann zu Boden und zog sich Verletzungen an der Hand und am Kopf zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

