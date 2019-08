Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt möglich

Paderborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn teilt mit, dass es am Samstag, 31. August, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Paderborner Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Grund ist eine Versammlung mit anschließender Demonstration, wodurch unter anderem in den Bereichen Westerntor, Bahnhofstraße und Riemekestraße sowie Liboriberg und Le-Mans-Wall kurzzeitige Straßensperrungen erforderlich sind. Die Polizei bittet ortskundige darum, die Bereiche in dem genannten Zeitraum zu umfahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell