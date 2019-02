Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin fährt gegen Hauswand

Grevenbroich-Neuenhausen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine junge Frau am Freitagmittag (08.02.) bei einem Verkehrsunfall. Gegen 12:40 Uhr, prallte sie mit ihrem Mazda auf der Hauptstraße gegen eine Hauswand. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an.

