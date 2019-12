Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zwei Roller entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag zwei Kleinkrafträder im Stadtgebiet von Lage. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Im Hebbelweg war ein blauer Roller der Marke Kymco das Objekt der Begierde. In der Hindenburgstraße stahlen die Diebe einen mehrfarbigen "Piaggio". In beiden Fällen waren die Fahrzeuge verschlossen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

