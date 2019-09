Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung auf Kerwe

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend, 22.09.2019, gegen 19:15 Uhr, kam es in einem Festzelt der Friesenheimer Kerwe zu einer Körperverletzung zwischen einem 44-Jährigen und einem 53-Jährigen. Aus ungeklärten Gründen kam es zum Streit zwischen den alkoholisierten Männern, in dessen Verlauf der Jünger dem Älteren mit der Faust ins Gesicht schlug. Während der Anzeigenaufnahme vertrugen sich die Kontrahenten wieder und tranken gemeinsam noch einen "Schobbe".

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell