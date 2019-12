Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Beim Ausweichen gestürzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstag gegen 9:20 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Fahrrad die Kantstraße in Richtung Behringstraße. Zu der Zeit verließ ein rückwärtsfahrendes Fahrzeug den dortigen Parkplatz. Die 48-Jährige erschrak und lenkte stark nach rechts, so dass sie zu Fall kam. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kam es nicht. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz und musste ambulant behandelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden. Insbesondere wird ein Mann als Zeuge gesucht, der der Frau nach dem Sturz geholfen hat.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell