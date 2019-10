Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Drei Verletzte bei Unfall

Drei verletzte Fahrzeuginsassen und fast 20.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Schwaigern. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot die Straße von Schwaigern in Richtung Massenbach. In einer Linkskurve kam sein PKW aus nicht bekanntem Grund an die rechte Fahrbahnbegrenzung und driftete anschließend quer über die Straße auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 42-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, so dass ihr Mazda gegen den Peugeot prallte. Die Fahrerin und der Beifahrer im Mazda wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Peugeot-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Schwaigern und die Straßenmeisterei. Die Landesstraße musste bis zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

