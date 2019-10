Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Neuer Leiter des Polizeipostens in sein Amt eingeführt

Nach 17 Jahren als Leiter des Polizeipostens Bad Wimpfen wurde Armin Kühner in den Ruhestand verabschiedet. Der Polizeihauptkommissar begann 1977 seine Ausbildung in der Polizeischule in Lahr, verrichtete danach drei Jahre Dienst bei der Polizeidirektion Heidelberg und wechselte dann zum Polizeirevier Neckarsulm. Er kam gleich zum Polizeiposten Bad Wimpfen und arbeitete sich dort vom Sachbearbeiter bis zum Dienststellenleiter nach oben. Thomas Lüdecke, kommissarischer Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Heilbronn, bescheinigte dem 61-jährigen Kühner, dass er im Bereich der Postenführung einen unheimlichen Erfahrungsschatz erworben habe und diesen sehr erfolgreich in die polizeiliche Arbeit eingebracht hat. Der Polizeidirektor lobte die allerbesten Kontakte zu den Bürgermeistern und den Verwaltungen, die Kühner offensiv pflegte. Dies bestätigte Bad Wimpfens Bürgermeister Claus Brechter, der seine Grußworte auch im Namen seines Untereisesheimer Kollegen Bernd Bordon sprach und von einer langjährigen Tradition eines sehr guten Miteinanders berichtete. Bernhard Mai, Leiter des Polizeireviers Neckarsulm, bezeichnete Armin Kühner als Teamkollege und Partner abseits vom Revierstandort. Der Polizeidirektor hob die hohe Identifikation mit dem Polizeidienst und das enorme Engagement des scheidenden Postenchefs hervor. Kühner bezeichnete sich selbst als "Polizist aus Überzeugung, für den der Bürger immer im Mittelpunkt stand". Als neuen Leiter der kleinen Dienststelle, in der normalerweise vier Beamte ermitteln, setzten Thomas Lüdecke und Bernhard Mai Polizeihauptkommissar Andreas Stiedl ein. Der 50-Jährige begann seine Polizeikarriere im Jahr 1986 bei der Bundespolizei und wechselte erst 1996 zur Landespolizei Baden-Württemberg. 1996 wurde er zum Polizeirevier Heilbronn versetzt. Nach seinem Studium begann eine Zeit im Streifendienst der Polizeidirektion Ludwigsburg als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Seit rund zehn Jahren ermittelt er abwechselnd beim Polizeiposten Bad Friedrichshall oder in Bad Wimpfen. Bernhard Mai freute sich über den neuen Postenleiter: "Ich zweifle nicht, dass wir eine gute Personalauswahl getroffen haben. Wir setzen heute einen neuen Postenleiter ein, der sich mit Sachverstand und Engagement in die Aufgaben und Belange der Dienststelle einbringen wird".

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell