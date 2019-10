Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbrecher in Baucontainern

Zwei Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Öhringen auf. Die Container stehen auf einer Baustelle in der Straße Hohlbeinring. Aus ihnen stahlen die Einbrecher verschiedene Maschinen in einem Wert von rund 5.000 Euro. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, werden Zeugen gebeten, verdächtige Beobachtungen in der Tatnacht dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell