POL-SO: Northeim-Erwitte-Salzkotten - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Kreispolizeibehörde Soest - Tankstellenräuber aus Erwitte in Northeim festgenommen

Nach dem Überfall auf eine AVIA-Tankstelle am Sonntag, den 29. August 2019 gegen 21:32 Uhr an der Soester Straße, konnte nun ein 58-jähriger Mann aus Fuldatal am letzten Samstag in Northeim festgenommen werden. Der bewaffnete Täter zog damals eine Pistole, bedrohte damit die 39-jährige Angestellte hinter der Kasse und erbeute Bargeld. Neben dem Überfall in Erwitte werden dem 58-Jährigen noch für zwei weitere Tankstellenüberfälle in Salzkotten und in Northeim zur Last gelegt. Nach seiner Festnahme ließ sich der Mann aus Fuldatal in einer ersten Vernehmung geständig ein. Das Amtsgericht Northeim erließ einen Haftbefehl, setzte diesen aber später wieder außer Vollzug. (reh)

