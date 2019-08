Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Spielhalle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0984

Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Nordstraße in Dortmund am Montagmittag (26. August) sucht die Polizei noch Zeugen. Ein unbekannter Mann hatte die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht.

Den ersten Zeugenangaben zufolge betrat der maskierte Mann gegen 12.50 Uhr die Spielhalle. Er ging auf den Tresen im Kassenbereich zu und bedrohte die Mitarbeiterin. Der Forderung, die Kasse zu öffnen, kam diese nach und der Täter griff hinein. Mit dem so erlangten Bargeld flüchtete er aus den Räumlichkeiten, um nach rechts in die Missundestraße abzubiegen. Von dort aus rannte er demnach über die Düppelstraße in Richtung Heroldstraße davon.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer Jogginghose (eventuell grau), einem T-Shirt und Turnschuhen. Zunächst trug er eine schwarze Maske mit Löchern für Mund und Augen, um sein Gesicht zu verbergen. Diese riss er sich den Zeugenangaben zufolge auf der Flucht jedoch vom Kopf. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell