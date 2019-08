Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Saarlandstraße

Dortmund (ots)

Ein 68-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Montagvormittag (26. August) mit seinem Nissan auf der Saarlandstraße zunächst gegen einen Ampelmast und anschließend gegen weitere Fahrzeuge geprallt. Der Dortmunder wurde schwer verletzt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann gegen 10.20 Uhr auf der Saarlandstraße in Richtung Westen. In gleicher Richtung hielt der Fahrer eines Daihatsu an einer roten Ampel der Kreuzung zur Ruhrallee. Der Nissan des 68-Jährigen rollte jedoch rechts an dem haltenden Daihatsu vorbei und traf ihn dabei mit dem Außenspiegel.

Anschließend rollte der Kleinwagen nahezu ungebremst über die weitläufige Kreuzung und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen Ampelmast. Dieser wurde wie ein Streichholz umgeknickt und gegen eine Hauswand geschleudert. Der Nissan stieß zudem gegen das Heck eines auf dem Gehweg haltenden Toyotas. Dieser wiederum wurde auf einen Renault geschoben.

Das Auto des 68-Jährigen kam schließlich eingeklemmt zwischen Hausfassade und parkenden Autos zum Stehen.

Ein Rettungswagen fuhr den schwer verletzten Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Ein internistischer Notfall zum Zeitpunkt des Unfalls kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 20-jährige Fahrer des Toyotas (aus Dortmund) wurde zudem leicht verletzt.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 30.000 Euro.

