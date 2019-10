Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Autoschlüssel entwendet

Wickede (ots)

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Ziegenhude war in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen nicht in ihrer Wohnung. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass jemand aus ihrer Wohnung einen Autoschlüssel entwendet hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Täter auf den Schließmechanismus der Wohnungseingangstür eingewirkt hatte, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ein Bewohner des Hauses hörte noch am Dienstagabend, gegen 20 Uhr bis 20.20 Uhr, Geräusche, die er der Wohnungstür der Frau zurechnen würde. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

