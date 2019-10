Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Spielkonsole entwendet

Werl (ots)

Zwischen 18:00 und 23:30 Uhr brachen am Dienstag unbekannte Täter in eine Wohnung auf dem Kurfürstenring ein. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster konnten sie die andere Seite des zweiflügeligen Fensters öffnen und einsteigen. Entwendet wurde eine Playstation 4 mit Spielen, Controllern und Kabeln. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

