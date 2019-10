Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rixbeck - Fahrerin übersieht anderes Fahrzeug

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, übersah eine 56-jährige Citroen-Fahrerin beim Abbiegen von der Alpenstraße auf die Rixbecker Straße ein anderes Fahrzeug. Die Lippstädterin kollidierte mit dem Heck des auf der Rixbecker Straße in Richtung Esbeck fahrenden Opel eines 22-Jährigen, ebenfalls aus Lippstadt. Durch den Aufprall am Heck, drehte sich der Opel und rutschte in den Straßengraben. Der Lippstädter wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 10000 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell