Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt: Neuer Leiter im Polizeiposten Neuenstadt

Zehn Jahre lang war Volker Elgner der Leiter des Polizeipostens Neuenstadt. Nun wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Der Polizeihauptkommissar hat 44 Jahre Dienst bei der Landespolizei hinter sich. Seine Ausbildung begann er im Jahr 1975 in der Polizeischule in Bruchsal. Danach verrichtete er seinen Dienst im Streifendienst des Polizeireviers Heilbronn, bevor er dort als Ermittler in den Bezirksdienst wechselte. Nach seinem Studium kam er im Jahr 1997 zum Polizeirevier Weinsberg, wo er als Dienstgruppenleiter tätig war bis er 2009 Chef des Fünfmannpostens im Kochertal wurde. Der kommissarische Leiter der Direktion Polizeireviere, Thomas Lüdecke, machte deutlich, dass er ein starker Verfechter der flächendeckenden Polizeiorganisation ist und die entstehenden personellen Lücken schnell wieder besetzt werden sollen. Deshalb wurde auch gleich Polizeihauptkommissar Michael Knöbel als Nachfolger in sein Amt eingesetzt. Dies musste aufgrund des Gesundheitszustands des "Neuen" allerdings in dessen Abwesenheit geschehen. Polizeidirektor Lüdecke lobte wie auch der Neckarsulmer Revierleiter Bernhard Mai den angehenden Pensionär Volker Elgner als teamorientierten Postenleiter mit einem breiten Erfahrungsschatz. Der Jagsthausener sei ein Chef, der sich mit Engagement seinen Aufgaben widmete und für den Zusatzaufgaben nie ein Problem waren. So war er zum Beispiel viele Jahre lang als stellvertretender Leiter des Anti-Konflikt-Teams tätig. Thomas Lüdecke betonte, dass Elgner seinen Beruf von der Pike auf gelernt habe und das in ihn gesetzte Vertrauen seiner Vorgesetzten nie enttäuscht, sondern bestätigt hat. Neuenstadts Bürgermeister Norbert Heuser dankte Elgner auch im Namen seiner Kollegen aus Hardthausen und Langenbrettach, Thomas Einfalt und Timo Natter, für ein Jahrzehnt, in dem der Postenleiter und seine Kollegen für ein gutes objektives und auch für ein gutes subjektives Sicherheitsgefühl der Bürger im Verwaltungsraum sorgten. Der Rathauschef machte deutlich, dass kurze Wege und funktionierende Drähte sowie direkte Absprachen bei Veranstaltungen die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ortspolizeibehörde optimierten.

