Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug-Aufbrüche am Wochenende

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Zwischen dem 17.08.2019 und dem 19.08.2019 kam es im Zuständigkeitsbereich der Hildesheimer Polizei zu drei Fahrzeug-Aufbrüchen. Betroffen waren ein BMW in Diekholzen sowie ein Lkw IVECO und ein Audi Q7 in Hildesheim.

In der Zeit vom 17.08.2019, 21:00 Uhr bis zum 18.08.2019, 08:50 Uhr wurde im Buchenweg in Diekholzen ein BMW der 5-er-Reihe durch unbekannte Täter geöffnet. Dazu wurde offenbar das Keyless-Go-System des Fahrzeuges überbrückt. Anschließend wurden das Lenkrad, der Digitaltachometer sowie das Multimediasystem ausgebaut und entwendet. Der geschätzte Schaden liegt in einem mittleren, vierstelligen Bereich.

Vom 17.08.2019, 20:00 Uhr bis zum 19.08.2019 02:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe an der Beifahrerseite eines geparkten Lkw (IVECO) in der Junkersstraße in Hildesheim ein. Im Fahrzeug stießen die Täter auf eine Tasche, aus der sie einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag entwendeten.

Im Elise-Bartels-Weg in Hildesheim ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 19.08.2019 eine weitere Tat. Kurz vor drei Uhr machten sich zwei Unbekannte Täter an einem Audi Q7 zu schaffen. Dadurch wurden allerdings der Nutzer des Fahrzeuges und seine Ehefrau wach. Als die Täter dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Nacht Bekanntwerden der Tat bei der Polizei, leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Diese führte jedoch nicht zur Ergreifung der Täter. Diesen war es zuvor gelungen, die Fahrzeugtüren sowie die Motorhaube des Pkw auf unbekannte Weise zu öffnen. Auch der Audi verfügt über ein Keyless-Go-System. Zur Beschreibung der flüchtigen Täter ist bekannt, dass einer ca. 160 cm und der andere ca. 180 cm groß sind. Beide waren dunkel gekleidet. Der größere von beiden trug ein Basecap auf dem Kopf.

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Taten nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

