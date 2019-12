Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Einbrecher flüchtet.

Lippe (ots)

Am Montagabend verlief die Fahndung nach einem Einbrecher leider erfolglos. Der Unbekannte hatte gegen 21:25 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses im Kätchenort aufgebrochen. Ob der Täter im Gebäude war steht nicht fest. Gestohlen wurde zumindest nichts. Ein 61-jähriger Bewohner des Hauses folgte den Einbruchsgeräuschen im Erdgeschoss und sah dort einen Taschenlampenstrahl. Als der 61-Jährige das Licht im Haus einschaltete, flüchtete der Unbekannte. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

