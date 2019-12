Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. VW gerät in Brand.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein VW Golf am Dienstagabend auf der B1, in Höhe der Brücke Schollenberg, in Brand. Der 42-jährige Fahrer des PKW vernahm gegen 21:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche und stoppte den Wagen am Fahrbahnrand, als es aus dem Motorraum heraus qualmte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannte der VW bereits in voller Ausdehnung. Der total zerstörte Wagen wurde nach Beendigung der Löscharbeiten abgeschleppt.

