Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Randalierer muss Rausch ausschlafen.

Lippe (ots)

Dienstagabend kam es vor einer Gaststätte in der Mittelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Mann aus Horn-Bad Meinberg und einem 36-jährigen, aus Polen stammenden, Mann. Zwei weitere Männer aus Horn-Bad Meinberg wollten den 36-Jährigen beruhigen. Als er auch auf diese beiden losging, drückten sie ihn gemeinsam so lange zu Boden, bis hinzugerufene Polizeibeamte eintrafen. Einer der beiden Männer zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Da der 36-Jährige auch gegenüber den Beamten ausfällig wurde, sie bespuckte und nach ihnen trat, wurde er gefesselt und musste die Nacht zur Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der polnische Staatsbürger erst am Montag aus einer längeren Haftstrafe entlassen worden war. Am Mittwoch wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der den 36-Jährigen umgehend in Untersuchungshaft schickte.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell