FW-GE: Wohnungsbrand in Bulmke-Hüllen - Feuerwehr rettet Personen mit der Drehleiter

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am frühen Abend zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in die Sternstraße in Bulmke-Hüllen gerufen. Da sich die zahlreichen Anrufer sicher waren, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, entsandte die Leitstelle umgehend zahlreiche Einsatzkräfte an die Einsatzstelle. Die sehr schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache Altstadt konnten dann auch direkt zwei Personen mit der Drehleiter retten; zwei weitere Personen wurden durch den Treppenraum ins Freie geführt. Parallel dazu übernahmen die nachrückenden Einheiten die Brandbekämpfung und die weitere Kontrolle des gesamten Gebäudes. Insgesamt wurden während des Einsatzes 6 Personen vom Notarzt untersucht; 4 mussten in städtische Krankenhäuser transportiert werden.

Die Feuerwehr war mit drei Wachen der Berufsfeuerwehr, zwei Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr und mehreren RTW und einem Notarzt vor Ort. Insgesamt kamen über 50 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen zum Einsatz.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe aufgenommen.

