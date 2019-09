Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Arztpraxen und Büroräumen in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots)

Am Dienstagmorgen erreichten die Rostocker Polizei mehrere Hinweise zu Einbrüchen in Büros und Arztpraxen in der Rostocker Innenstadt.

Insgesamt wurden zwei Bürokomplexe angegriffen. In dem ersten Objekt wurden acht Büros gewaltsam geöffnet. Bei dem zweiten Bürohaus wurde sich Zutritt zu vier Arztpraxen verschafft.

Es entstand durch das gewaltsame Eindringen in die Büros und Arztpraxen ein hoher Sachschaden. Aussagen zum erlangten Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zur Spurensicherung an den Tatorten zum Einsatz. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

