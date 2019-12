Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw flüchtet vor der Polizei Freitag, 20.12.2019, 19:41 Uhr

37671 Höxter (ots)

Am Freitag, gegen 19.41 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Höxter ein VW Golf auf, der im Bereich der Brenkhäuser Straße das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage mißachtete. Das Fahrzeug sollte daraufhin auf der Brenkhäuser Straße, in Höhe der Bundeswehrkaserne, angehalten und überprüft werden. Nachdem die Anhaltezeichen gegeben und das Blaulicht des Streifenwagens eingeschaltet wurden, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Auf seiner Flucht durch die Innenstadt von Höxter und einem Siedlungsgebiet mißachtete der Fahrer sämtliche Verkehrsregeln, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und beachtete weder Vorfahrtsregeln noch Lichtzeichenanlagen. In der Friedrich-Wilhelm-Weber Straße war die Fahrt dann zu Ende. Der Fahrer bemerkte, dass er in eine Sackgasse gefahren war und versuchte in einer Einfahrt zu wenden. Der nacheilende Streifenwagen war aber dicht hinter dem flüchtigen Fahrzeug und beim Rückwärtssetzen stieß der Flüchtige gegen den Streifenwagen. Um die weitere Flucht zu verhindern wurde die Seitenscheibe des VW Golf eingeschlagen, worauf der Fahrer sein Fahrzeug sofort stoppte.

Der 17- jährige Fahrer sowie 3 weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 18 Jahren, wurden aus dem Fahrzeug geholt und zunächst festgenommen. Wie sich herausstellte, war der 17-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und stand auch unter dem Einfluß von Alkohol bzw. Drogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Blutproben entnommen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

/ Sche

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell