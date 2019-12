Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: LKW-Fahrer muss zur Blutprobe

34439 Willebadessen (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, hat der Verkehrsdienst der Polizei Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 252 bei Willebadessen-Peckelsheim durchgeführt. Gegen 10:00 Uhr fiel den Beamten ein 20-jähriger polnischer Berufskraftfahrer auf, welcher seinen LKW offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lenkte. Da ein anschließender Drogenvortest diesen Eindruck bestätigte, wurde bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme veranlasst und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, plus anfallender Gebühren, zahlte der Betroffene als Sicherheitsleistung vor Ort./he

