Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Fahrraddiebstähle in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Drei Fahrraddiebstähle, die sich alle am Montag, 16. Dezember, in Bad Driburg ereignet haben, sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. An der Kapellenstraße am Städtischen Gymnasium wurde in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:25 Uhr ein Mountainbike entwendet. Es handelt sich dabei um ein mehrfarbiges Mountainbike des Herstellers Prophete, Modell Rex Bergsteiger. Am Gymnasium St. Xaver an der Dringenberger Straße ist in dem Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 14:45 Uhr ein orangenes Mountainbike des Herstellers Focus entwendet worden. Im selben Zeitraum ist dort ein weiteres Mountainbike gestohlen worden, dabei handelt es sich um ein blaues Mountainbike des Herstellers Cube, Modell "Aim Pro 2019". In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

