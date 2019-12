Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Lagerhaus

Brakel (ots)

In ein Lager- und Geschäftshaus an der Warburger Straße in Brakel sind unbekannte Täter am Sonntag, 15. Dezember, eingedrungen. Zwischen 3:00 und 4:00 Uhr haben sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft, Räumlichkeiten durchsucht und dabei Lebensmittel und Münzgeld entwendet. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach zwei männlichen Personen, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit dunkler Kleidung und hellen Schuhen. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

