POL-HX: Unfall beim Linksabbiegen: 40.000 Euro Schaden

Brakel (ots)

Am Freitag, 13. Dezember, entstand bei einem Unfall auf der Warburger Straße in Brakel ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro. Gegen 13:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Land Rover mit einem Anhänger die Warburger Straße in Fahrtrichtung Riesel und wollte nach links auf den Auffahrtsarm zur B 252 abbiegen. Offenbar bemerkte er nicht rechtzeitig, wie ihm aus Richtung Riesel ein Hyundai Tucson entgegen kam. Im Kreuzungsbereich kam es auf der nassen Fahrbahn zum Zusammenstoß. Die beteiligten Personen kamen mit leichten Verletzungen davon, beide Fahrzeuge wurden aber so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. /nig

