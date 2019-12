Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkaufswagen aufgebrochen

Höxter (ots)

In einen Verkaufsanhänger, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Höxter-Ottbergen abgestellt war, sind unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen. Sie durchsuchten den Wagen und entwendeten Münzgeld. Die Tat ereignete sich am Freitag, 13. Dezember, gegen 4 Uhr. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach zwei männlichen, hell gekleideten Personen. Sie trugen vermutlich jeweils weiße Jogginghosen und weiße Kapuzenpullover. Um Hinweise bitten die Ermittler der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell