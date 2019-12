Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung

Warburg (ots)

Am Sonntag, 15.12.2019 gegen 04.40 h kam es in der Warburger Innenstadt in einem Nachtlokal zunächst zu Beleidigungen durch einen 19jährigen Warburger. Die verbalen Streitigkeiten steigerten sich dann zu einer Körperverletzung, als ein 35jähriger die Streitigkeiten schlichten wollte und er mit einem Kerzenglas angegangen wurde, welches dabei zerstört wurde. Der 35jährige wurde dabei verletzt und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

