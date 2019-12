Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Gebäude eingedrungen und Geldautomat ausgeräumt

Warburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag, 13. Dezember, in Warburg-Daseburg Zugang zu einem Gebäude verschafft, in dem sich ein Geldautomat befindet. Vermutlich zwischen 0:30 und 1:30 Uhr drangen sie gewaltsam von der rückwärtigen Seite in das Haus an der Desenbergstraße ein und durchbrachen eine Innenwand, um an den Bankautomaten zu gelangen. Aus dem Automaten entwendeten sie das darin enthaltene Bargeld. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die zur fraglichen Zeit dort aufgefallen sind, unter Telefon 05271/962-0. /nig

