Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verpuffung in einem Heizkessel eines Mehrfamilienhauses.

Bochum (ots)

Am späten Montagabend gegen 22:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Mehrfamilienhaus auf der Hochstraße alarmiert. Die Bewohner des Hauses wurden durch einen lauten Knall aus dem Heizungskeller überrascht. Die erst-eintreffenden Einsatzkräfte der Wache in Wattenscheid konnten durch einen eingesetzten Trupp unter Atemschutz die Ursache schnell feststellen. Es handelte sich um eine Verpuffung in der Heizungsanlage. Die Gasversorgung der Anlage wurde abgesperrt und der Heizbetrieb abgeschaltet. Für weitere Maßnahmen wurden die Stadtwerke Bochum eingeschaltet und um 23:30 Uhr wurde die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Löscheinheiten Heide und Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte beteiligt.

