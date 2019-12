Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

34439 Willebadessen (ots)

Drei Männer sind am Dienstag, 10.12.2019, gegen 14:45 Uhr, bei einem Diebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "Am Sportplatz" aufgefallen. Nachdem sie vom Geschäftspersonal angesprochen wurden, flüchteten sie mit zwei Fahrzeugen vom Tatort. Auf Grund von Zeugenangaben konnten diese beiden Fahrzeuge in Neuenheerse durch eine Polizeistreife festgestellt und angehalten werden. Bei einer Nachschau in den Fahrzeugen konnte diverses Diebesgut festgestellt werden. Die drei Georgier, 29, 30 und 31 Jahre alt, wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Durch weitere Ermittlungen konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die den Verdacht begründen, dass die drei Tatverdächtigen möglicherweise auch für weitere Taten in Frage kommen. Aus diesem Grund wurden sie am Mittwoch, 11.12.2019, einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft für die Tatverdächtigen anordnete. Die von den Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuge wurden durch die Polizei beschlagnahmt./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell