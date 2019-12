Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Sportheim und Schießstand

34414 Warburg (ots)

Das Sportheim und der Schießstand in Herlinghausen sind am vergangenen Wochenende, Samstag, 07.12.2019, bis Sonntag, 09.12.2019, von Einbrechern aufgesucht wortden. Der oder die Täter brachen am Sportheim (Straße Knickhagen) einen Lagerraum und einen Verkaufsraum auf. Anschließend wurde die Örtlichkeit ohne Diebesgut verlassen Ebenfalls zu dieser Zeit wurde in das Gebäude des Schießstandes des Schützenvereins in der Straße Hinter den Gärten, eingebrochen. Hier wurde festgestellt, dass ein Luftgewehr entwendet wurde. Hinweise zu Tatverdächtigen bitte an die Polizei (Tel. 05271-9620)./He

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell