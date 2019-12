Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: An Grundschule Scheibe eingeschlagen

33014 Bad Driburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08.12.2019, auf Montag, 09.12.2019, ist an der Gemeinschaftsgrundschule in der Jahnstraße eine Verbundglasscheibe eingeschlagen worden. Das beschädigte Fenster befindet sich auf der zur Südstraße hin gelegenen Gebäudeseite. Der entstandene Schaden beträgt rund 400 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 05271-9620, zu melden./he

