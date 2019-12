Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte abgebrannt: Hoher Sachschaden

Warburg-Nörde (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind am Samstagmittag bei einem Brand in Warburg-Nörde entstanden. Die Feuerwehr war gegen 12.30 Uhr durch Anwohner alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizei stand die Hütte im Vollbrand, das Feuer hatte auch bereits auf die Holzfassade des Wohnhauses übergegriffen. Der hohe Sachschaden resultiert aus einer verbauten Photovoltaik-Anlage, die beschädigt wurde. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Kripo ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Höxter unter Tel. 05271-9620 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell