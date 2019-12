Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Driburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde in der Nacht zu Sonntag ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in das Krankenhaus eingeliefert. Er war gegen 00.25 Uhr von der Dringenberger Straße kommend mit seinem VW Polo auf die Bundesstraße 64 in Richtung Paderborn abgebogen und dabei in eine Schutzplanke gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet. Auf Grund einer Zeugenaussage konnte ermittelt werden, dass der Fahrer kurz zuvor auf der B64 einen weiteren Verkehrsunfall verursacht hatte. Er war gegen eine Schutzplanke gefahren und hatte diese beschädigt. Nach diesem Unfall war er von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen den 22-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

