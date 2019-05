Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - 22-Jähriger aus Calw vermisst

Calw (ots)

Seit Montag, 27.05.2019, wird ein 22-jähriger Mann aus Calw vermisst. Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung und wurde zuletzt am Montag gegen 12:45 Uhr am Lützenhardter Hof gesehen. Aufgrund seiner Erkrankung ist der junge Mann fremd- und eigengefährdend.

Der Vermisste ist 185 cm groß, hat dunkle Haare, eine hagere Gestalt und ein westasiatisches Erscheinungsbild. Er ist bekleidet mit einer Camouflage-Jogginghose, einem rot-rosa melierten Shirt und einer grauen Weste.

Bilder des 22-Jährigen finden sich auf der Fahndungsseite unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-calw-vermisstenfall/

Hinweise auf den Gesuchten nimmt das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

