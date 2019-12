Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf Fußgängerüberweg angefahren

34414 Warburg (ots)

Ein 31-jähriger Warburger ist am Montag, 09.12.2019, gegen 16:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Paderborner Tor verletzt worden. Zur Unfallzeit beabsichtigte der Mann den Fußgängerüberweg aus Richtung der dortigen Tankstelle in Richtung Schützenplatz zu überqueren. Eine stadtauswärtsfahrende Fahrzeugführerin hatte dies erkannt und ließ den Mann die Straße überqueren. Eine gleichzeitig in Richtung Stadtmitte fahrende Frau aus Beverungen (26 Jahre alt) erkannte die Situation aus bislang nicht bekannten Gründen nicht und fuhr den Fußgänger mit ihrem Seat an. Der Fußgänger wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht./he

