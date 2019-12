Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss (Meldung aktualisiert)

Warburg (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, kam es gegen 01.46 auf der B 7 bei Warburg-Herlinghausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer missachtete den Vorrang einer 22-jährigen PKW-Fahrerin beim Abbiegevorgang nach links in Richtung Herlinghausen und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden PKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt, so dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 25-jährigen Unfallverursacher festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

