Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht in der Bechererstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag dem 08.12.2019 gegen 17:30 Uhr wurde in der Bechererstraße, an der Kreuzung zur Karl-Friedrich-Straße ein grauer Opel Vectra auf der Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Abbiegen beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um ein helles Fahrzeug mit Zulassung in Emmendingen handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

