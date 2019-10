Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Stromverteilerkasten in Brand

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Montag ist es am Bardeler Weg zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dabei ein Stromverteilerkasten im Erdgeschoss des Bauernhauses in Brand. Die Feuerwehr aus Gildehaus war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand geringer Gebäudeschaden. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Einsatz ausgelöst haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell