Cloppenburg - Ladendieb gefasst

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019, kam es um 16.18 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Cappelner Straße zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige konnte zunächst zu Fuß fliehen. Anhand einer Täterbeschreibung konnten Polizeibeamte einen 20-jährigen Emsteker nach kurzer Zeit kontrollieren. In seinem Rucksack wurde das mutmaßliche Diebesgut entdeckt. Dieses wurde wieder an das Geschäft ausgehändigt. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Cappeln - Mehrere Handwerkerwagen aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag, 15. Oktober 2019 auf Mittwoch, 16. Oktober 2019, wurden in Cappeln sieben Handwerkerwagen aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zu den Transportern, die in den Straßen Rosenstraße, Magdeburger Straße, Stormstraße, Schlehenstraße, Bachstraße, Haakenkamp und Langensteiner Straße standen, brachen die Türen auf und entwendeten diverse Werkzeuge aus diesen. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

