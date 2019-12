Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto zerkratzt Freitag 20.12.19, 19.00 Uhr - Samstag 21.12.19, 14.40 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

Der 68-jährige Fahrzeughalter hatte seinen silbernen Renault Clio am Freitag, gegen 19.00 Uhr, in der Straße Steinbergstieg, in Höhe Hausnummer 4, zum Parken abgestellt. Am Samstag, gegen 14.40 Uhr, bemerkte er, dass ein unbekannter Täter sein Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand auf der Fahrerseite zerkratzt hatte. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Bad Driburg unter der Nummer - 05253 - 98700 - melden. / Sche

