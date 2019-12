Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung am Polizeiposten Beverungen

Beverungen (ots)

In der Zeit von Freitag, 20.12.2019, 15.00 Uhr bis Sonntag, 22.12.2019, 17.00 Uhr wurden die Fensterscheiben des Polizeipostens in Beverungen beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurden insgesamt acht Löcher in die Außenscheiben der Verglasung geschlagen. Die inneren Scheiben blieben unversehrt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 4000,- Euro. Die Kriminalpolizei nahm sofort nach Bekanntwerden die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Höxter unter Tel.: 05271/962-0 zu melden. /Wo.

