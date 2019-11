Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch in Wohnhaus

Enzkreis (ots)

Schmuck, Bargeld sowie ein original Fußballtrikot hat ein Dieb am späten Dienstagnachmittag in der Hessestraße in Birkenfeld erbeutet.

Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam über die Balkontür Zutritt in das Haus. Im Inneren durchwühlte er in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen und nahm die aufgefundenen Wertgegenstände an sich. Der Eindringling flüchtete mit seiner Beute, im fünfstelligen Bereich, über die Kellertür nach draußen.

Das Polizeirevier Neuenbürg ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07082 79120 melden können.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell