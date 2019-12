Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit falscher Identität durch die Bundespolizei aufgedeckt

Rheinfelden (ots)

Am Mittwochmorgen versuchte ein 19-Jähriger Mann aus Mali, mit ihm nicht zustehenden Ausweispapieren, ins Bundesgebiet einzureisen. Der in Italien lebende Mann, der sich auf der Fahrt mit einem Fernreisebus von Mailand nach Essen befand, wurde am Übergang Rheinfelden-Autobahn durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung der vorgelegten Ausweise, stellten die Beamten fest, dass die im Reisepass dargestellte Person nicht identisch mit dem vor ihnen Sitzenden war. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks, wurde dann der originale italienische Aufenthaltstitel des Reisenden aufgefunden. Der Mann gab an, dass die zuvor vorgelegten Ausweispapiere einem Freund von ihm gehören würden, und er jetzt auf der Fahrt zu diesem sei um sie ihm wieder zurück zu geben. Wegen missbräuchlicher Benutzung von Ausweispapieren, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren durch die Bundespolizei eingeleitet.

