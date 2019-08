Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 13 Personen geraten in Streit

Duisburg (ots)

Um kurz vor sechs haben sich 13 Personen am Samstagmorgen (17. August, 5:55 Uhr) auf einem Parkplatz an der Wanheimer Straße gestritten. Zunächst zankten sich die beiden Parteien mit Worten und danach auch mit Fäusten. Sie nahmen sich gegenseitig in den Schwitzkasten und bissen sich. Den inzwischen alarmierten Beamten gelang es die beiden Gruppen zu trennen. Drei Männer flüchteten in Richtung Rheinpark. Fünf Personen - ein 30-Jähriger, drei 24-Jährige, eine 19-Jährige - verletzten sich leicht. Einen der 24-Jährigen brachten die Rettungskräfte ins Krankenhaus, aus dem er sich vor der Behandlung entfernte. Warum es überhaupt zu der Auseinandersetzung kam, ist unklar. Die Polizisten nahmen die Streithähne mit zur Wache. Bei elf Personen wurde eine Blutprobe angeordnet. Sie müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen. (stb)

