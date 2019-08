Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Moers: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und Polizei Duisburg: Tatverdächtiger wegen Totschlags festgenommen

Duisburg/Moers (ots)

Am Samstag (17. August) hat ein Bewohner (28) eines Mehrfamilienhauses auf der Gellertstraße gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, weil ein Mann (41) über das Dach auf seinen Balkon in der dritten Etage geklettert war. Den Polizisten konnte der verwirrt wirkende Moerser keine schlüssige Erklärung geben, was er auf dem Balkon suchte. Weil die Beamten auf seiner Oberbekleidung Blutspritzer feststellten, hakten sie nach. Spontan räumte der 41-Jährige ein, dass er seine Mutter (70), mit der er in einer Wohnung lebt, getötet habe. Als die Ordnungshüter daraufhin seine Terrassentüre einschlugen, fanden sie die 70-Jährige leblos im Wohnzimmer auf dem Boden. Den tatverdächtigen Sohn nahmen die Polizisten vorläufig fest. Eine Mordkommission ermittelt nun die Hintergründe der Tat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde der Tatverdächtige am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl wegen Totschlags erließ. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell